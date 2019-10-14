*** Франция ждет от заседания Совета ЕС осуждения операции Турции в Сирии

Брюссель. 14 октября. ИНТЕРФАКС - США должны провести консультации международной коалиции в связи с турецкой операцией на северо-востоке Сирии, так как обстановка, в которой собирается Совет ЕС по иностранным делам в Люксембурге, чрезвычайно серьезная, заявил журналистам глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Она серьезная, потому что турецкое нападение угрожает способствовать возрождению ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в РФ - ИФ) в различных формах", - сказал французский министр в понедельник перед заседанием совета, добавив, что процесс такого возрождения уже начинается.

"Это особенно серьезно, потому что сирийские демократические силы, которым сегодня угрожают, являются нашими союзниками, они были нашими союзниками с начала борьбы против ИГИЛ. И это особенно серьезно, потому что такое наступление повлечет настоящее гуманитарное бедствие", - продолжил Ле Дриан, указав на 130 тыс. беженцев в итоге турецкой операции.

По его словам, от заседания Совета ЕС в Люксембурге Франция ожидает осуждения этой операции и срочного требования ее прекратить, а также занятия твердой позиции по запрету экспорта оружия в Турцию.

"Но особенно мы желаем, чтобы это заседание стало поводом для того, чтобы Соединенные Штаты провели совещание международной коалиции против ИГИЛ. Мы вступили в борьбу против ИГИЛ в 2014 году при руководящей роли США и при участии около 30 стран, среди которых много европейских. Нужно теперь, чтобы они собрались обсудить новую ситуацию, так как для Франции основным врагом остается ИГИЛ", - заявил Ле Дриан.

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