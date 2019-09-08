Этот контент был опубликован 8 сентября 2019 г. 22:49

Париж. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что это она убедила президента Франции Эмманюэля Макрона в необходимости сближения с Россией.

"Я счастлива видеть, что мне удалось убедить его в этом", - заявила французский политик в воскресенье в городе Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале), сообщила газета "Журналь дю диманш".

По оценке издания, Ле Пен видит в этом "своего рода личную победу". Она приветствовала наблюдавшиеся в последние месяцы факты сближения между Макроном и президентом России Владимиром Путиным.

"Это показывает лишний раз, что нужно восстанавливать отношения государства с государством, что это в интересах нашей страны", - сказала журналистам лидер партии, известной своей евроскептической позицией.

"Эмманюэль Макрон, который не перестает распространяться о многосторонности, на самом деле поступил в двусторонней манере! Может быть, сам того не желая, каждый раз, когда он выступает в международном плане, он защищает национальное государство", - продолжила Ле Пен.

По ее мнению, Макрон вступил в прямые переговоры с отдельными государствами, а это "доказывает, что только национальные государства могут изменить ситуацию".

Газета напоминает, что президент Франции заявил в конце августа о своем намерении "пересмотреть отношения с Россией", чтобы "преодолеть недоразумения". Кроме того, "Журналь дю диманш" отметила телефонный разговор двух президентов, состоявшийся в воскресенье накануне встречи в Москве министров иностранных дел и обороны двух стран, в ходе которой ожидается конкретизация этих планов по сближению.

1ов тг

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