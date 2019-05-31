Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 9:49

Лондон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Британская партия Либеральных демократов победила бы на всеобщих выборах в стране, если бы они состоялись на этой неделе, свидетельствуют результаты опубликованного в пятницу опроса.

Согласно опросу YouGov, проведенному для газеты The Times, 24% британцев заявили, что в случае выборов в эту субботу проголосовали бы за либерал-демократов.

Еще 22% респондентов поддержали бы популистскую партию "Брекзит", занявшую первое место в Великобритании на недавних выборах в Европарламент.

На третьем месте в этом опросе разместились Консервативная и Лейбористская партия, которые получили одинаковую поддержку. Каждую из них готовы поддержать по 19% опрошенных. The Times пишет, что такой низкий показатель для этих двух партий является "беспрецедентным": за всю историю опросов YouGov это лишь второй случай, когда ни консерваторы, ни лейбористы не занимают первую строчку подобных опросов.

Между тем, пока остается непонятным, состоятся ли всеобщие выборы в Великобритании в ближайшее время. Однако недавний опрос телеканала Sky News показал, что большинство британцев выступают за то, чтобы такие выборы прошли в стране после того, как новый премьер-министр займет свой пост.

Опрос компании YouGov проводился 28-29 мая. В нем приняли участие около 2 тыс. человек.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который затем возглавит правительство.

Среди вероятных претендентов на этот пост - министр иностранных дел Джереми Хант, бывший глава МИД Борис Джонмон, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, экс-министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и Андреа Лидсом, ранее покинувшая должность лидера палаты общин.

Члены парламента Консервативной партии, которые захотят побороться за эту должность, должны будут выдвинуть свою кандидатуру до 10 июня, а также заручиться поддержкой как минимум двух своих коллег в палате общин.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

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