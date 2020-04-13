Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 21:04

Иерусалим. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидер оппозиционной израильской партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц в понедельник обратился с призывом к премьеру страны и главе партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху немедленно приступить к формированию правительства национального единства.

"Либо это будет правительство чрезвычайного положения, либо выборы в разгар кризиса (с коронавирусом - ИФ). История рассудит нас. История не простит, если мы сбежим", - приводит слова Ганца издание "Джерузалем пост".

Он подчеркнул, что "иного пути нет".

В свою очередь агентство Associated press отмечает, что стороны до полуночи понедельника не заключат соглашение по поводу нового правительства, то задача сформировать его перейдет к кнессету, у которого будет 21 день на подбор кандидатуры нового премьера. Если кнессет не справится с этой задачей, то Израилю, вероятно, придется проводить четвертые выборы за период чуть более года.

В Израиле уже почти год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство, договорившись между собой.

В итоге в стране состоялись третьи выборы. В Израиле право сформировать правительство дает президент на основе консультаций с прошедшими в парламент партиями. В этот раз он выбрал Ганца, так как ему отдало предпочтение больше депутатов кнессета, чем Нетаньяху.

Однако накануне президент Израиля Реувен Ривлин не стал продлевать мандат Ганца на формирование правительства.

1аю ав

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