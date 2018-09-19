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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 22:15 19.09.2018 - 22:15

Стамбул. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидер ливанской "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что военизированные формирования его движения останутся в Сирии до тех пор, пока этого желает Дамаск, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Мы останемся там даже после урегулирования в Идлибе", - сказал он, отметив, что группировка сохранит военное присутствие в Сирии, "пока этого будет хотеть сирийское правительство".

Х.Насралла приветствовал соглашение, достигнутое по итогам встречи президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

В понедельник в Сочи лидеры России и Турции на фоне подготовки военной операции в регионе достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

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