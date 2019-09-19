Дубай. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Ливана Элиас Бу Сааб продемонстрировал журналистам два беспилотника - один целый и другой поврежденный, которые, по его словам, Израиль использовал в августе для ударов по группировке "Хезболла" в Бейруте, сообщили в четверг ливанские СМИ.
По его словам, эти беспилотники являются "передовой военной техникой", принадлежащей одной израильской компании. Он отметил, что беспилотники были начинены взрывчаткой.
Сааб подчеркнул, что беспилотники были выпущены с юга Израиля, при этом они пролетели близ международного аэропорта Бейрута, что представляло угрозу для гражданской авиации.
Ранее агентство Associated Press сообщало, что два израильских беспилотника рухнули в ночь на 25 августа в районе Бейрута.
Ранее в сентябре ливанская шиитская группировка "Хезболла" заявила, что сбила "израильский беспилотник", который пересек границу с Ливаном. При этом лидер "Хезболлы" Хасан Насралла пообещал сбивать израильские разведывательные беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство Ливана.
Армия обороны Израиля подтвердила, что ее беспилотник совершал полеты в районе ливанской границы, однако отметил, что устройство выполняло обычные разведывательные операции в этом районе.
1ви ар ри