Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 17:32

Дубай. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Ливана Элиас Бу Сааб продемонстрировал журналистам два беспилотника - один целый и другой поврежденный, которые, по его словам, Израиль использовал в августе для ударов по группировке "Хезболла" в Бейруте, сообщили в четверг ливанские СМИ.

По его словам, эти беспилотники являются "передовой военной техникой", принадлежащей одной израильской компании. Он отметил, что беспилотники были начинены взрывчаткой.

Сааб подчеркнул, что беспилотники были выпущены с юга Израиля, при этом они пролетели близ международного аэропорта Бейрута, что представляло угрозу для гражданской авиации.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что два израильских беспилотника рухнули в ночь на 25 августа в районе Бейрута.

Ранее в сентябре ливанская шиитская группировка "Хезболла" заявила, что сбила "израильский беспилотник", который пересек границу с Ливаном. При этом лидер "Хезболлы" Хасан Насралла пообещал сбивать израильские разведывательные беспилотники, вторгшиеся в воздушное пространство Ливана.

Армия обороны Израиля подтвердила, что ее беспилотник совершал полеты в районе ливанской границы, однако отметил, что устройство выполняло обычные разведывательные операции в этом районе.

1ви ар ри

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