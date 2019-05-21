Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 17:48

*** Все стороны ливийского конфликта получают оружие из-за рубежа

Нью-Йорк (ООН). 21 мая. ИНТЕРФАКС - Специальный представитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе опасается, что бои за Триполи станут прелюдией к продолжительной и кровопролитной войне.

"Я не хочу быть предвестником несчастья, но считают, что насилие на окраинах Триполи - это только начало долгой и кровопролитной войны на южных побережьях Средиземного моря", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

При этом спецпредставитель выразил надежду на то, что его прогноз все же не сбудется, подчеркнув, что он - "не Кассандра". Речь идет о персонаже из древнегреческой мифологии - троянской царевне, которая обладала даром пророчества. Царевна предвидела гибель Трои, однако сами троянцы не прислушивались к ее предупреждениям.

Саламе указал, что подобное развитие событий поставит под угрозу также безопасность соседних с Ливией стран, а также - всего средиземноморского региона.

Спецпредставитель генсека призвал все стороны незамедлительно прекратить любые действия, которые способствуют эскалации ситуации. В частности, он упомянул тему поставки вооружений сторонам конфликта.

Саламе отметил, что многие страны поставляют оружие признанному ООН правительству в Триполи, а также силам генерала Халифы Хафтара.

"Многие страны поставляют оружие всем сторонам, вовлеченным в конфликт, без исключения. Количество и усовершенствованные виды поставляемого оружия уже стали причиной многочисленных жертв. Без полноценного, обязательного к соблюдению, механизма эмбарго на поставку оружия в Ливии станет циничной шуткой", - сказал он.

По его словам, если эти поставки не будут прекращены, то Ливия "окажется на грани гражданской войны, которая может привести к окончательному раздроблению страны".

По его словам, для восстановления и ликвидации того ущерба, который уже нанесли военные действия, потребуется несколько лет.

"Некоторые страны разжигают кровопролитный конфликт, ООН должна положить конец этому", - заявил Саламе.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: властями на Востоке страны, опирающимися на поддержку ЛНА Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся с переменным успехом в пригородах ливийской столицы.

1вл 1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!