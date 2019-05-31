Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 16:31

Дубай. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара обвинила турецкие власти в оказании военной помощи правительству национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа, сообщает в пятницу межарабская газета "аш-Шарк аль-Аусат".

"Согласно данным командных центров ЛНА, правительству Сараджа была оказана прямая (военная - ИФ) поддержка, одобренная турецким парламентом", - пишет издание.

По данным издания, Турция направила в Триполи группу военных советников и экспертов, а также бронированные автомобили.

Маршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи в апреле. По данным всемирной организации здравоохранения, за время боев погибли не менее 600 человек, более 3 тыс. получили ранения, а более 30 тыс. пришлось покинуть свои дома.

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