Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 11:40

(версия сообщения от 12:01, добавлено после пятого абзаца)

Анкара. 15 января. ИНТЕРФАКС - Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара нанесла ракетный удар по районам Салахаддин и Эр-Рамле на юге Триполи, сообщило в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-секретаря Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммеда Кунуну.

По его словам, "в регионе дислоцированы наемники Хафтара, а беспилотники армии Объединенных Арабских Эмиратов совершают полеты в небе над Триполи".

Противоборствующие силы Хафтара и ПНС, откликнувшиеся на призывы РФ и Турции, в ночь на 12 января объявили перемирие. 13 января глава ПНС Файез Сарадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой стороны обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Сарадж подписал документ, а Хафтар взял двухдневную паузу.

15 января сторонники Хафтара сорвали перемирие, боевые действия возобновились, отмечает "Анадолу".

На 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта.

По данным "Анадолу", соглашение, которое предлагалось для подписания ливийским делегациям в Москве, гласило, что противоборствующие стороны гарантировали отказ от военного пути урегулирования конфликта и решение противоречий исключительно путем диалога, выражали готовность к выходу из гуманитарного кризиса в стране.

Документом предусматривалось прекращение всех боевых действий, определение долгосрочной линии соприкосновения и поэтапное снижение напряженности вдоль этой линии, а также принятие мер по нормализации ситуации в Триполи и других городах страны.

В соответствии с планом действий миссии ООН по поддержке в Ливии стороны назначают по пять членов военной комиссии, что позволит очертить линию соприкосновения и организовать мониторинг за долгосрочным режимом прекращения огня в стране.

Соглашение предусматривало также уважение суверенитета, единства и территориальной целостности страны.

1ак ца

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