Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 10:12

Анкара. 15 января. ИНТЕРФАКС - Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара нанесла ракетный удар по районам Салахаддин и Эр-Рамле на юге Триполи, сообщило в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-секретаря Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммеда Кунуну.

По его словам, "в регионе дислоцированы наемники Хафтара, а беспилотники армии Объединенных Арабских Эмиратов совершают полеты в небе над Триполи".

Противоборствующие силы Хафтара и ПНС, откликнувшиеся на призывы РФ и Турции, в ночь на 12 января объявили перемирие. 13 января глава ПНС Файез Сарадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой стороны обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Сарадж подписал документ, а Хафтар взял двухдневную паузу.

15 января сторонники Хафтара сорвали перемирие, боевые действия возобновились, отмечает "Анадолу".

На 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта.

1ак бп

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