Ливийская национальная армия заявила об освобождении двух ключевых нефтяных портов
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Дубай. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над двумя ключевыми нефтяными портами, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
Так, пресс-секретарь ливийской национальной армии Ахмед Аль-Месмари заявил, что армия под командованием маршала Халифы Хафтара освободила нефтяные порты Рас-Лануф и Эс-Сидер.
Армия продолжает преследовать отступающих боевиков.
На прошлой неделе Ливийская национальная нефтяная корпорация заявила, что из-за захвата нефтяных портов боевиками Ирбагима аль-Джадрана работа портов была приостановлена, а порту Рас-Лануф был нанесен "катастрофический ущерб".
В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Ф.Сараджа.
Восточные власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.
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Интерфакс