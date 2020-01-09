Дубай. 9 января. ИНТЕРФАКС - Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара отказалась подержать инициативу России и Турции по установлению режима прекращения огня в Ливии, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ЛНА.
При этом в ЛНА отметили, что их силы продолжат операции с целью распространить контроль ЛНА над районом Триполи, Сирта и Мисраты.
В свою очередь агентство Associated press отмечает, что признанное ООН правительство национального согласия Ливии во главе с премьером Файезом Сараджем еще накануне поддержало российско-турецкое предложение.
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