Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 16:34

Дубай. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара продвигаются к центру Триполи, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц и местных жителей.

Глава штаба ЛНА Сарадж аль-Маджбри сообщил агентству, что за последние часы бойцам ЛНА удалось выйти на новые плацдармы в районе Салах-ад-Дин в нескольких километрах от центра города.

Сообщается также о тяжелых боях на автотрассе, связывающей Триполи с международным аэропортом.

Жертвами боев, по данным АР, стали более 550 человек.

Маршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи в апреле.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!