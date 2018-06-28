Ливийская нефть может продаваться только под контролем национальной нефтяной корпорации - представитель ЕС
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Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил о недопустимости экспорта ливийской нефти с восточных нефтяных терминалов страны, минуя Ливийскую национальную нефтяную корпорацию (NOC).
"Нефтяная инфраструктура, производство и экспорт должны оставаться под исключительным контролем NOC, при этом все доходы от нефти передаются Центральному банку Ливии", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе.
Документ ссылается на резолюции Совета Безопасности ООН, направленные против "любых попыток продать или купить ливийскую нефть вне официальных каналов под управлением NOC".
Как отмечается в заявлении представителя ЕВС, недавние заявления, призывающие к экспорту нефти с восточных нефтяных терминалов с участием непризнанных NOC организаций, "неприемлемы и противоречат резолюциям Совета Безопасности ООН".
"Следует избегать любых незаконных действий, которые могут поставить под угрозу нефтяную промышленность страны", - подчеркивается в документе.
"Европейский союз вместе со своими государствами-членами будет продолжать противодействовать любой попытке торговли ливийской нефтью вне международно признанных официальных каналов", - заявил представитель ЕВС.
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Интерфакс