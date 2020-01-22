Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 12:04

Анкара. 22 января. ИНТЕРФАКС - Первое заседание ливийской Объединенной военной комиссии 5+5 состоится на будущей неделе, сообщил спецпосланник ООН по Ливии Гасан Саламе.

Комиссия созывается с целью обсудить укрепление режима прекращения огня между противоборствующими ливийскими сторонами, заявил Саламе в интервью турецкому агентству "Анадолу".

На прошедшей 19 января в Берлине международной конференции по Ливии в качестве первого шага в сфере безопасности было предложено создать Объединенную военную комиссию, в которую войдут по пять представителей от признанного ООН Правительства национального согласия и противоборствующей Ливийской национальной армии (ЛНА).

Спецпосланник сообщил, что уже получил по пять имен от премьер-министра Ливии Файеза Сараджа и главы ЛНА Халифы Хафтара, что открывает путь к созыву первого заседания комиссии с тем, чтобы "перемирие, объявленное 12 января по инициативе президентов РФ и Турции к концу января перешло в полноценный режим прекращения огня".

Это, по словам Саламе, "даст шанс поработать дипломатии".

Спецпосланник также призвал прекратить блокаду нефтяных терминалов в ливийских портах.

"Мы полагаем, что нефть независима от политических разногласий и что нельзя делать людей заложниками политических маневров", - подчеркнул Саламе.

1ак вв

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