Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 17:05

Дубай. 13 января. ИНТЕРФАКС - Авиакомпания Libyan Airlines объявила о возобновлении полетов из Международного аэропорта Триполи "Митига", сообщает в понедельник газета The Libya Observer.

Полеты ливийских авиалиний из аэропорта "Митига" и в обратном направлении, как ожидается, начнутся во вторник.

Аэропорт был закрыт на прошлой неделе из-за обстрелов. Авиагавань восстановила свою работу накануне. Это стало возможно после того, как в Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара прекратили боевые операции в районе аэропорта.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!