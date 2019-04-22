Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 19:38

Париж. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж обвинил Франции в нежелании занять четкую позицию по поводу наступления на Триполи армии Халифы Хафтара.

"Мы удивлены позицией Франции. Как страна, которая так стремится к свободе, правам человека и демократии, может занимать такую непонятную позицию в том, что касается судьбы нашего народа, который стремится к таким же ценностям?" - сказал Ф.Сарадж в интервью газете "Монд".

По его словам, Париж "признает правительство национального согласия Триполи", но одновременно с этим "выражает поддержку Х.Хафтару вместе с другими странами".

Он указал на "недостаточную реакцию" со стороны международного сообщества на ситуацию в Ливии.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.

4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся в пригородах ливийской столицы.

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