Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 3:40

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Ливии Файез Саррадж, возглавляющий признанное ООН правительство, завил о невозможности переговоров с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хавтаром.

Хафтар - "не партнер для установления мира", заявил премьер, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

Саррадж назвал Хафтара "военным преступником", который вместе со своими сторонниками пытается осуществить военный переворот.

Премьер также заявил, что кризис в стране подогревается помощью и поддержкой, которую оказывают Хафтару некоторые страны.

"Ливия столкнулась с серьезным кризисом из-за негативного внешнего влияния, что привело к институциональному и политическому расколу. Кризис перерос в атаки на столицу с привлечением внешней финансовой и военной поддержки", - сказал Саррадж.

По его словам, Хафтар уже несколько лет получает зарубежную помощь в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН по введенному в отношении Ливии эмбарго на поставки оружия.

Ливия находится в состоянии раскола после устранения в 2011 году бывшего лидера страны Муаммара Каддафи.

Хафтар поддерживает избранный в восточных районах парламент. В апреле текущего года по его приказу Ливийская национальная армия начала наступление на столицу Ливии Триполи, где обосновалось сформированное при поддержке Запада и признанное ООН правительство национального единства во главе с Сарраджем.

1гк ют

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!