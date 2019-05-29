Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 16:47

Стамбул. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Силам правительства национального согласия Ливии удалось остановить в пригородах ливийской столицы продвижение Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара, информирует в среду Анатолийское агентство новостей.

"Генерал Хафтар еще 55 дней назад обещал союзникам быстрый захват Триполи. Однако правительственная армия смогла перегруппировать подконтрольные силы с целью отражения наступления на столицу", - сообщает агентство.

Отмечается, что за два месяца некоторые населенные пункты "неоднократно переходили из рук в руки".

Самые серьезные бои произошли на трассе, ведущей к международному аэропорту Триполи и в районах Салах-ад-Дин и Айн Зара.

Бойцы ЛНА захватили военную базу "Наклийе" на пути к центральной части Триполи.

В ответ правительственные войска подвергли захваченные Хафтаром районы артиллерийскому обстрелу и нанесли авиаудары, вследствие чего силы Хафтара понесли большие потери.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: властями на Востоке страны, опирающимися на поддержку ЛНА Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН и возглавляемым Файезом Сараджем.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.

1кю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!