Брюссель. 20 января. ИНТЕРФАКС - Решение ливийской проблемы после Берлинской конференции выходит на уровень ООН, заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.
"Это уже не цель на национальных уровнях - Россия, Турция и другие. Это задача для ООН. Я думаю, в этом ключ", - сказал глава люксембургского МИД журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом Совета ЕС по иностранным делам, который, в том числе, обсудит итог Берлинской конференции по Ливии 19 января.
"Нужен точный, ясный, компетентный мандат Совета Безопасности ООН, чтобы прекращение огня соблюдалось, а затем мир получил свой шанс в Ливии", - отметил Ассельборн.
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