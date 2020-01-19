Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 22:00

Брюссель. 20 января. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после своего участия 19 января в Берлинской конференции по Ливии проинформирует в понедельник об ее итогах министров иностранных дел Евросоюза на заседании Совета ЕС, который соберется в Брюсселе.

Как сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС, "будет логично, если совет подведет итоги Берлинской конференции и обсудит возможные меры поддержки Евросоюзом урегулирования в рамках ООН".

Этот обмен мнениями пройдет в ходе обзора актуальных международных событий, с которого обычно начинаются заседания Советов ЕС по иностранным делам, пояснил источник, знакомя СМИ в минувшую пятницу на условиях анонимности с повесткой совещания глав МИД.

Как ожидается, данная дискуссия станет своего рода продолжением чрезвычайного Совета ЕС по иностранным делам, состоявшегося 10 января. В ходе нее будут проанализированы ожидаемые выводы Берлинской конференции по Ливии. Боррель поднимет вопрос о дополнительных усилиях ЕС в содействии решению ливийского кризиса.

Министры затронут последние события в Боливии и ситуацию перед парламентскими выборами в этой стране 3 мая 2020 года. Пойдет речь о Венесуэле в свете, как отмечается в материалах к заседанию совета, "эскалации кризиса, связанной с недавними событиями в Национальном собрании".

Может состояться разговор об отношениях ЕС с Индией по итогу визита высокого представителя ЕС по иностранным делам в Дели, где он участвовал в международной конференции "Диалог Райсина 2020".

Затем совет приступит к основной плановой повестке дня, которую начнет с дебатов о мерах реагирования на ухудшение ситуации с безопасностью и гуманитарной ситуации в африканском регионе Сахель.

Совет обсудит пути выполнения стратегии ЕС для Сахеля, ставя цель усилить эффективность действий по укреплению безопасности, стабильности и по оказанию помощи развитию. Будут рассмотрены роль других международных участников процесса и координация работы с ними, а также средства перезапуска мирного процесса в Мали.

Главы МИД стран ЕС могут коснуться темы саммита Франция-G5Сахель, состоявшегося во французском городе По 13 января, и саммита Евросоюз- G5Сахель, объявленного председателем Европейского совета Шарлем Мишелем на март 2020 года.

Вторым пунктом основной повестки будет заслушан вопрос о климатической дипломатии. В Брюсселе напоминают, что в заключениях Европейского совета от декабря 2019 года подчеркивалась исключительная важность международного участия для успеха в борьбе против климатических изменений. Совет ЕС обсудит 20 января "пути активизации климатической дипломатии и эффективного взаимодействия с третьими странами".

Планируется принять заключения по климатической дипломатии.

Встреча глав МИД стран ЕС завершится рабочим обедом министров, на котором будут обсуждаться ближневосточный мирный процесс и проблематика Ближнего Востока в более широком плане, в том числе с учетом итогов Совета ЕС по иностранным делам от 10 января 2020 года, который был сфокусирован на ситуации в Ливии и Ираке.

Как заявил журналистам высокопоставленный функционер ЕС, речь будет идти о том, "какие дипломатические шаги могут быть предприняты для деэскалации" в ближневосточном регионе в свете последних событий.

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