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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 9:38 21.06.2018 - 09:38

Вена. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Ливия примет участие в намеченном на четверг заседании министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, сообщил журналистам председатель совета директоров ливийской нефтегазовой компании NOC Мустафа Саналла.

Ранее сообщалось, что на заседание также приглашены и будут присутствовать представители Ирана и Ирака, которые, как сообщалось ранее, будут голосовать против увеличения нефтедобычи.

Ливия и Нигерия не участвуют в сделке ОПЕК+, хотя и обещали картелю не увеличивать добычу выше 1 млн б/с и 1,8 млн б/с соответственно в 2018 году.

Министерский комитет по мониторингу сокращения добычи состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также двух стран, не входящих в ОПЕК - Российской Федерации и Омана.

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