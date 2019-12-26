Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 13:07

Стамбул. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Правительство национального согласия Ливии Файеза Сарраджа официально обратится за помощью к Турции в случае дальнейшего обострения ситуации в районе Триполи, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление главы МВД Ливии.

"Если произойдет эскалация ситуации, то у нас есть право защищать Триполи и его жителей... Мы направим официальный запрос турецкому руководству с просьбой оказать нам военную поддержку, и мы изгоним призраки сил наемников", - заявил журналистам Фатхи Башага.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что направит на рассмотрение парламента законопроект об отправке в Ливию военного контингента. По прогнозу президента, парламент проголосует по законопроекту в январе 2020 года. Вероятно, это произойдет 8 или 9 января.

"Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают. Ввиду того, что подобное обращение поступило, мы предпримем соответствующие шаги", - сказал Эрдоган.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Халифа Хафтар. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства Триполи в свою очередь выступают Турция, Катар и Италия.

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