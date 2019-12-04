Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 11:52

Вена. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Ливия, исключенная из соглашения об ограничении добычи ОПЕК+, предпочла бы сохранить возможность не сокращать производство нефти с учетом политической ситуации в стране, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла.

Добыча нефти в Ливии в настоящее время составляет 1,25-1,3 млн баррелей в сутки (б/с), заявил он.

Производство нефти на месторождении El Feel (Elephant) восстановлено до 75 тыс. б/с, цитирует главу NOC агентство Bloomberg.

NOC возобновила добычу на месторождении El Feel, приостанавливавшуюся из-за развернутых вокруг него боевых действий, в конце ноября.

пк фф де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!