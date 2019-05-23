Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 16:55

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник ООН по Ливии Гасан Саламе заявил, что это североафриканское государство за счет своих собственных средств "убивает себя", сообщают американские СМИ.

"Я всегда считал моих соотечественников в Ливане достаточно глупыми для того, чтобы убивать себя за деньги других. Но ливийцы пошли дальше. Они убивают себя за свои собственные деньги", - сказал ливанец Саламе, имея в виду гражданскую войну в Ливане в 1975-1990 годах.

Саламе пояснил, что Ливия - богатая страна, у которой есть множество придных ресурсов, в том числе нефть, золотые и платиновые рудники. "Правда в том, что Ливия может сама платить за свое самоубийство", - отметил спецпосланник ООН, выступая в Международном институте мира в Нью-Йорке.

Он призвал международное сообщество "не только сдерживать обострение конфликта, но и работать для того, чтобы положить ему конец".

По его словам, ситуация в Ливии - это "показательный пример сегодняшнего иностранного вмешательства в местные конфликты". Он отметил, что от шести до десяти стран постоянно вмешиваются в ливийскую проблему, поставляя оружие, деньги и направляя военных советников в Ливию.

Ранее Саламе выразил мнение, что бои за Триполи станут прелюдией к продолжительной и кровопролитной войне. "Я не хочу быть предвестником несчастья, но считают, что насилие на окраинах Триполи - это только начало долгой и кровопролитной войны на южных побережьях Средиземного моря", - сказал он.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: властями на Востоке страны, опирающимися на поддержку ЛНА Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся с переменным успехом в пригородах ливийской столицы.

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