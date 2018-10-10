Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 14:16 10.10.2018 - 14:16

Берлин. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Председателя парламентской фракции немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александра Гауланда уличили в перефразировании Адольфа Гитлера, пишет в среду газета "Тагесшпигель".

Историк Вольфганг Бенц обратил внимание на сходство аргументации, использованной в статье лидера партии АдГ для газеты "Франкфуртер альгемайне цайтунг" (FAZ), с речью А.Гитлера, произнесенной на заводе Siemens в 1933 году. Она сохранилась на пленке, также доступна ее расшифровка, отмечает В.Бенц.

"Автор (статьи - ИФ) в газете ни в коем случае не может быть заподозрен в том, что списал у Гитлера дословно. Маловероятно и то, что депутату, у которого много дел, помогал анонимный сотрудник. Несмотря на бросающуюся в глаза схожесть аргументации и слога, речь по формально-юридическим причинам о плагиате не идет. Потому что соответствует не порядок слова, а "только" проводимая идеология", - написал В.Бенц в статье для газеты "Тагесшпигель".

В статье "Почему это должен быть популизм", опубликованной в FAZ 6 октября, А.Гауланд рассуждает о том, как появился популизм, и ответом на что именно он стал. Именно в популизме обвиняют АдГ.

В статье А.Гауланд утверждает, что существует некий "глобалистский класс" людей, которые задают культурный и политический тон в современном обществе, представители этого класса считают, что живут в обществе высшем, параллельном тому, в котором живут простые граждане. Им, по словам представителя "Альтернативы", противостоят "те, для кого родина все еще имеет ценность, и кто первым теряет родину, потому что именно в их окружающую среду хлынул поток приезжих".

По мнению В.Бенца, текст представителя АдГ "совершенно очевидно тесно состыкован с гитлеровским".

"Речь идет о парафразе, который выглядит так, как будто у лидера АдГ во время написания статьи для FAZ текст речи фюрера 1933 года лежал на столе. При этом критику "безродной международной банды" он приспособил к современному языковому употреблению, назвав это "глобалистским классом", - считает В.Бенц.

А.Гитлер, по словам историка, говорил о Берлине, Брюсселе, Париже, Праге, Вене и Лондоне, между которым курсируют представители интеллигенции, у А.Гауланда это - Берлин, Лондон и Сингапур.

С мнением В.Бенца согласен другой историк - Михаэль Вольфзон.

"Плохо, что Гауланд подает своим образованным сторонником сигнал о том, что он знает речи и почерк Гитлера, и что упреки Гитлера, адресовавшиеся евреям, теперь он переносит на противников АдГ", - заявил он в комментарии "Тагесшпигель". Историк отметил, что тем, кто не знаком с риторикой А.Гитлера, А.Гауланд "подсовывает легкую версию Адольфа Гитлера ".

Представители "Альтернативы для Германии" регулярно позволяют себе сомнительные высказывания. В июне А.Гауланд заявил, что "Гитлер и нацисты - это кучка птичьего помета за более чем тысячелетнюю успешную немецкую историю".

Через несколько дней после этого с политиком произошел курьезный случай. Пока А.Гауланд купался на озере в Потсдаме, неизвестный человек, выкрикнув: "Нацистам не нужно наслаждаться купанием!",- унес всю его одежду.

После этого в газетах медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland появилась фотография, на которой со спины запечатлен А.Гауланд в длинных купальных шортах в сопровождении сотрудника полиции. Подпись к фотографии гласила: "Полиция сопровождает лидера АдГ Александра Гауланда (в купальных штанах) от Святого озера в Потсдаме к его квартире".

1тф эф

Neuer Inhalt Horizontal Line