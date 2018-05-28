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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 12:09 28.05.2018 - 12:09

Дубай. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в понедельник выписан из больницы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. В больнице, расположенной на Западном берегу реки Иордан, он пробыл больше недели. 83-летнего М.Аббаса госпитализировали 20 мая в связи с высокой температурой спустя несколько дней после операции. По словам палестинских представителей, у М.Аббаса была пневмония и ему внутривенно делали инъекции антибиотиков. вл ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс