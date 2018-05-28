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Дубай. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в понедельник выписан из больницы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В больнице, расположенной на Западном берегу реки Иордан, он пробыл больше недели.

83-летнего М.Аббаса госпитализировали 20 мая в связи с высокой температурой спустя несколько дней после операции.

По словам палестинских представителей, у М.Аббаса была пневмония и ему внутривенно делали инъекции антибиотиков.

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Интерфакс