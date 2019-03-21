Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 15:17

Берлин. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Лидера "Альтернативы для Германии" Александра Гауланда подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщает в четверг телеканал "Вельт".

По данным канала, расследование ведет прокуратура Франкфурта-на-Майне, речь идет о личных налогах А.Гауланда.

Представитель прокуратуры отказалась комментировать "Интерфаксу" эту информацию. Комментария пресс-службы "Альтернативы для Германии" также получить пока не удалось.

Представитель парламентской фракции партии сообщил "Вельту", что А.Гауланд в курсе расследования прокуратуры. По его словам, ведомство обратилось в комитет по иммунитету бундестага.

1тф ар

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