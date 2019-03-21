Берлин. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Лидера "Альтернативы для Германии" Александра Гауланда подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщает в четверг телеканал "Вельт".
По данным канала, расследование ведет прокуратура Франкфурта-на-Майне, речь идет о личных налогах А.Гауланда.
Представитель прокуратуры отказалась комментировать "Интерфаксу" эту информацию. Комментария пресс-службы "Альтернативы для Германии" также получить пока не удалось.
Представитель парламентской фракции партии сообщил "Вельту", что А.Гауланд в курсе расследования прокуратуры. По его словам, ведомство обратилось в комитет по иммунитету бундестага.
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