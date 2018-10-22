Лидером гонки в преддверии президентских выборов в Бразилии является правый кандидат Болсонару - данные опроса

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 17:55 22.10.2018 - 17:55

Мадрид. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидат от правой Социально-либеральной партии Жаир Болсонару уверенно обходит основного конкурента - представителя левой Партии трудящихся Фернанду Аддада в преддверии президентских выборов в Бразилии, которые состоятся в будущее воскресение, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией MDA. Согласно последнему опросу, результаты которого обнародованы в понедельник, Ж.Болсонару поддерживают 57% опрошенных против 43% - готовых проголосовать за Ф.Аддада. Эти показатели схожи с данными других опросов, которые демонстрируют лидерство Ж.Болсонару с поддержкой на уровне 57-60%. Президентские выборы в Бразилии пройдут 28 октября. 1бф ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс