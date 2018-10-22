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Мадрид. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидат от правой Социально-либеральной партии Жаир Болсонару уверенно обходит основного конкурента - представителя левой Партии трудящихся Фернанду Аддада в преддверии президентских выборов в Бразилии, которые состоятся в будущее воскресение, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией MDA.

Согласно последнему опросу, результаты которого обнародованы в понедельник, Ж.Болсонару поддерживают 57% опрошенных против 43% - готовых проголосовать за Ф.Аддада. Эти показатели схожи с данными других опросов, которые демонстрируют лидерство Ж.Болсонару с поддержкой на уровне 57-60%.

Президентские выборы в Бразилии пройдут 28 октября.

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Интерфакс