Этот контент был опубликован 28 апреля 2019 г. 20:36

*** В новый состав парламента могут пройти ультраправые

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Мадрид. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Испанские социалисты могут получить лидерство на нынешних парламентских выборах, но не смогут обеспечить себе большинства, которое позволило бы им сформировать однопартийное правительство, свидетельствуют данные опросов, которые проходили в течение недели, предшествовавшей голосованию.

Согласно результатам этих опросов, которые оглашены в воскресенье, социалисты могут заручиться поддержкой 28,1% избирателей и получить от 116 до 121 места в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата испанского парламента).

Второе место - 69-73 места - может получить Народная партия, что означит для нее проигрыш в сравнении с нынешним составом парламента, где она представлена 137 депутатами.

Не исключено, что по итогам выборов в парламент пройдут ультраправые из партии "Вокс", что является одной из основных интриг нынешних выборов. Согласно данным опросов, они могут получить 29-34 мест в будущем составе парламента.

По данным избирательной комиссии на 20:30 мск, в выборах в Испании приняли участие более 20 млн избирателей из почти 37 млн имеющих право голоса.

Другой интригой нынешних выборов наблюдатели называют вопрос о том, с какими партиями будут вести коалиционные переговоры социалисты, в случае получения лидерства. При этом, по мнению экспертов, социалистам не удастся заручиться результатом, который позволил бы им сформировать однопартийное правительство.

На нынешних выборах будет избран новый состав 350-местного Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) и 208 представителей 266-местного Сената (верхней палаты парламента). Срок полномочий избранных представителей исчисляется четырьмя годами.

Избирательные участки будут работать до 20:00 местного времени (21:00 мск). На Канарских островах они закроются часом позже.

Ожидается, что первые предварительные официальные результаты будут оглашены в избирательной комиссии в 22:30 местного времени (23:30 мск).

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в середине февраля испанский парламент отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством социалиста Педро Санчеса.

Эти выборы - четвертые в Испании за последние три года.

Соперниками социалистов на этих выборах выступают либеральная Гражданская партия, левая партия "Подемос" и ультраправая партия "Вокс", но основным конкурентом является правоцентристская Народная партия.

1ар гс

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