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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 17:39 02.10.2018 - 17:39

Стокгольм. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Спикер парламента Швеции Андреас Норлен поручил лидеру Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону сформировать правительство.

"Сегодня я поручил Ульфу Кристерссону изучить вопрос условий формирования правительства, которые будут приняты Риксдагом", - говорится в заявлении спикера, опубликованном во вторник на сайте парламента.

В документе отмечается, что У.Кристерссону отводится две недели на то, чтобы составить план по формированию правительства и представить его А.Норлену. После этого спикер сможет вынести предложение на голосование в Риксдаге.

Стефан Левен, занявший пост премьер-министр Швеции в 2014 году, останется во главе переходного правительства до тех пор, пока члены Риксдага не выберут нового премьер-министра, отмечают шведские СМИ.

В конце сентября в парламенте Швеции прошло голосование по кандидатуре Стефана Левена на должность премьер-министра страны. В результате голосования бывший премьер и лидер правящей Социал-демократической рабочей партии не смог сохранить за собой этот пост.

Необходимость в голосовании по кандидатуре премьер-министра в Риксдаге появилась после того, как ни один из партийных блоков Швеции не смог набрать необходимого большинства голосов на партийных выборах.

По итогам выборов, которые прошли в Швеции 9 сентября, правящий "красно-зеленый" альянс партий - Социал-демократическая партия, Левая партия и Партия зеленых - получил 144 мандата, в то время как оппозиционный альянс правых партий - Умеренная партия, Партия центра, Либеральная партия и Христианские демократы - получил 143.

В свою очередь евроскептики из партии "Шведские демократы", не входящие ни в одно из объединений заметно усилили свои позиции, набрав на 4 процентных пункта больше голосов, чем на прошлых выборах, и получив 62 мандата.

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