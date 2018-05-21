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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 11:08 21.05.2018 - 11:08

Иерусалим. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас по-прежнему находится в клинике в Рамаллахе после того, как ему была сделана операция из-за воспаления уха, сообщает в понедельник "Таймс оф Исраэл".

По словам представителя больницы, где находится М.Аббас, он поправляется, но лечащий врач его пока не выписал.

По данным газеты, М.Аббаса госпитализировали накануне в связи с высокой температурой спустя несколько дней после операции. Палестинские представители заявили, что у М.Аббаса была пневмония, и ему внутривенно делали инъекции антибиотиков.

Согласно нескольким источникам издания, также М.Аббас страдал от боли в груди.

Госпитализация М.Аббаса в минувшее воскресенье стала третьей за последнюю неделю.

Тэ эф пч

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