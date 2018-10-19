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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 12:29 19.10.2018 - 12:29

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Страны-участницы саммита Азия-Европа (АСЕМ) в целом поддерживают сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил источник в российской делегации.

"По Ирану отражение нескольких основных принципов будет (в итоговом заявлении председателя саммита АСЕМ). Иранская тема - основная. Основной посыл в том, что надо сохранить план действий, подтвердить, что он работоспособный", - сообщил источник журналистам, рассказывая о ходе обсуждения итогового документа.

Лидеры стран-участниц АСЕМ на площадке форума обсудят положения документа и должны подтвердить своё согласие с ними.

По словам собеседника СМИ, сохранение СВПД отвечает задачам уважения правовых режимов и международных договорённостей.

Источник добавил, что в документе могут быть отражены и экономические аспекты этой темы.

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