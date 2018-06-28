Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 20:45 28.06.2018 - 20:45

Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель вручил на саммите ЕС британскому премьеру Терезе Мэй футболку бельгийской футбольной сборной в преддверии матча Англия-Бельгия на Чемпионате мира по футболу, сообщает в четверг телерадиокорпорация Би-би-си.

На красно-желтой футболке сборной Бельгии красовался номер 10, символизирующий адрес официальной резиденции премьера Британии - Даунинг-стрит, 10. Помимо этого, на ней было написано имя Эдена Азара - бельгийского футболиста, являющегося полузащитником английского клуба "Челси".

Вскоре после этого Т.Мэй, в свою очередь, передала Ш.Мишелю футболку национальной английской сборной, сказав, что это "уравняло счет".

Саммит ЕС в Брюсселе совпал с матчем Англия-Бельгия, который проходит в четверг в Калининграде в рамках ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля.

1тэ эф

Neuer Inhalt Horizontal Line