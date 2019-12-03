Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 20:32

Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник обсудили ситуацию в Сирии и выразили поддержку работе Конституционного комитета в Сирии.

"Они указали на свою поддержку работы сирийского Конституционного комитета (в Женеве - ИФ) и важности резолюции Совбеза ООН 2254", - говорится в заявлении, распространенном Даунинг-стрит.

Лидеры заявили, что они будут работать для создания условий безопасного и добровольного возвращения беженцев в Сирию. "Они также согласились с тем, что все атаки на мирных граждан в Сирии, включая в Идлибе, должны быть остановлены", - отмечается в документе.

"Борьба против терроризма в любых его формах должна продолжаться", - подчеркивается в заявлении.

Встреча Джонсона, Макрона, Меркель и Эрдогана состоялась в Лондоне.

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