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Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин в четверг намерены посетить гору Пэктусан, сообщил в среду южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на представителя южнокорейского президента Ким Ый Гена.

По его словам, с предложением посетить священную для всех корейцев гору поступило от лидера КНДР. Эта поездка станет заключительным мероприятием в рамках трехдневного визита президента Южной Кореи в КНДР.

После посещения горы Пэктусан Мун Чжэ Ин вернется в Сеул.

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Интерфакс