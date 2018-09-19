Лидеры двух корейских государств поднимутся на священную гору Пэктусан
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Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин в четверг намерены посетить гору Пэктусан, сообщил в среду южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на представителя южнокорейского президента Ким Ый Гена.
По его словам, с предложением посетить священную для всех корейцев гору поступило от лидера КНДР. Эта поездка станет заключительным мероприятием в рамках трехдневного визита президента Южной Кореи в КНДР.
После посещения горы Пэктусан Мун Чжэ Ин вернется в Сеул.
1ар де
Интерфакс