Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 13:54

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидеры Демократической партии США в Конгрессе в четверг призвали специального прокурора Роберта Мюллера как можно скорее выступить перед Конгрессом в связи с его расследованием.

Лидер сенатского меньшинства демократ Чак Шумер и спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в совместном заявлении, опубликованном на сайте Н.Пелоси, заявили, что выступление перед Конгрессом является единственным способом вернуть доверие американцев к расследованию спецпрокурора.

"Мы считаем, что единственным способом начать возвращать веру общественности в расследование специального прокурора является публичное выступление спецпрокурора Мюллера в Палате представителей и Сенате, причем - как можно скорее", - говорится в заявлении.

В заявлении демократы упрекают генпрокурора США Уильяма Барра, которому предстоит выступить на пресс-конференции по докладу, проявляет к расследованию "прискорбно узкопартийный" подход.

То, как У.Барр подходит к расследованию, привело к "кризису доверия его независимости и беспристрастности", заявили Н.Пелоси и Ч.Шумер.

Как сообщалось, генпрокурор США У.Барр и его заместитель Род Розенштейн, который ранее курировал расследование Р.Мюллера, в 9:30 (17:30 по мск) проведут пресс-конференцию перед публикацией отчета.

Демократы уже потребовали отменить эту конференцию, указав, что при помощи своего выступления У.Барр может повлиять на впечатление общественности от еще не опубликованного доклада Р.Мюллера.

Редактирование доклада было начато в конце марта и активно проходило в первой половине апреля.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

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