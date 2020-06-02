Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 6:07

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер сенатского демократического меньшинства Чак Шумер в совместном заявлении осудили применение слезоточивого газа против мирных демонстрантов у Белого дома, назвав такое поведение президента и его администрации "трусостью".

"В это сложное время наша нация нуждается в реальном руководстве. Продолжающееся раздувание президентом пламени раздора, фанатизма и насилия - это трусливо, неэффективно и опасно", - говорится в заявлении Пелоси и Шумера.

"В то время, когда наша страна кричит об объединении, этот президент разрывает ее на части", - отмечают они.

"Применение слезоточивого газа против мирных демонстрантов без провокаций только для того, чтобы президент мог позировать для фотографий вне церкви, бесчестит все ценности, которым учит нас вера", - добавили демократы.

Лидеры демократов в верхней и нижней палатах Конгресса призвали президента США Дональда Трампа, правоохранительные органы и "всех, наделенных ответственностью, уважать достоинство и права всех американцев".

Совместное заявление было сделано после того, как сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ перед Белым домом, чтобы очистить территорию от протестующих, чтобы президент мог отправиться близлежащую церковь Святого Иоанна. Президент позировал для фотографий с Библией перед церковью, которая была подожжена во время воскресных демонстраций.

Протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

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