Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер призвали к публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера для широкой общественности.
"Письмо генерального прокурора (Уильяма) Барра вызывает столько же вопросов, сколько и ответов", - говорится в совместном заявлении Н.Пелоси и Ч.Шумера.
"Тот факт, что доклад специального адвоката Мюллера не оправдывает президента по такому серьезному обвинению как воспрепятствование правосудию, свидетельствует о том, насколько важно, чтобы полный доклад и основная документация были преданы гласности без каких-либо дальнейших задержек", - следует из заявления.
Генпрокурор США У.Барр в воскресенье передал Конгрессу письмо, в котором резюмировал ключевые выводы расследования Р.Мюллера о предполагаемых связях кампании Трампа с Россией.
Согласно документу, спецпрокурор не нашел убедительных доказательств того, что Д.Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы помешать выборам 2016 года. В письме также говорится, что Мюллер не смог сделать вывод о том, препятствовал ли Д.Трамп правосудию.
Сам президент США в воскресенье по итогам публикации послания генпрокурора У.Барра вновь заявил об отсутствии какой-либо связи его предвыборной кампании с Россией.
"Нет вмешательства, нет препятствий, полнейшее оправдание", - написал он в Twitter, сопроводив сообщение лозунгом "Сохраним Америку великой".
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