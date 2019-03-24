Этот контент был опубликован 24 марта 2019 г. 23:55

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер призвали к публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера для широкой общественности.

"Письмо генерального прокурора (Уильяма) Барра вызывает столько же вопросов, сколько и ответов", - говорится в совместном заявлении Н.Пелоси и Ч.Шумера.

"Тот факт, что доклад специального адвоката Мюллера не оправдывает президента по такому серьезному обвинению как воспрепятствование правосудию, свидетельствует о том, насколько важно, чтобы полный доклад и основная документация были преданы гласности без каких-либо дальнейших задержек", - следует из заявления.

Генпрокурор США У.Барр в воскресенье передал Конгрессу письмо, в котором резюмировал ключевые выводы расследования Р.Мюллера о предполагаемых связях кампании Трампа с Россией.

Согласно документу, спецпрокурор не нашел убедительных доказательств того, что Д.Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы помешать выборам 2016 года. В письме также говорится, что Мюллер не смог сделать вывод о том, препятствовал ли Д.Трамп правосудию.

Сам президент США в воскресенье по итогам публикации послания генпрокурора У.Барра вновь заявил об отсутствии какой-либо связи его предвыборной кампании с Россией.

"Нет вмешательства, нет препятствий, полнейшее оправдание", - написал он в Twitter, сопроводив сообщение лозунгом "Сохраним Америку великой".

1вз ки

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