Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 1:50

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер сенатского демократического меньшинства Чак Шумер выпустили совместное заявление, в котором обвинили генпрокурора США Уильяма Барра в намеренном искажении доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Сегодня мы узнали, что генеральный прокурор Барр умышленно исказил значительные части доклада спецпрокурора Мюллера. Доклад специального прокурора Мюллера рисует тревожную картину президента, который плетет паутину обмана, лжи и неподобающего поведения и ведет себя так, словно закон к нему не относится. Но если вы не читали доклад и слушали только мистера Барра, вы этого не узнаете, потому что мистер Барр ввел вас в заблуждение", - говорится в заявлении Н.Пелоси и Ч.Шумера.

Лидеры демократов выделяют четыре пункта, по которым У.Барр ввел общественность в заблуждение.

В частности, по их мнению, вопреки заявлениям генпрокурора заключение управления юрисконсульта сыграло важную роль в решении Р.Мюллера не делать выводов о препятствовании президента США ДональдаТрампа правосудию.

Они отмечают, что, хотя У.Барр заявил, что президент не препятствовал правосудию, доклад спецпрокурора говорит об обратном.

Также Н.Пелоси и Ч.Шумер подчеркивают, что генпрокурор не прав, утверждая о сотрудничестве президента со спецпрокурором Р.Мюллером в его расследовании.

"Наконец, доклад специального прокурора подтверждает, что члены кампании Трампа были осведомлены о попытках России вмешаться в выборы, но вместо того, чтобы сообщить об этом федеральным властям, как это сделал бы любой патриотический американец, кампания Трампа и сам президент Трамп открыто поощряли ее в целях победы на президентских выборах", - следует из заявления.

"По этим причинам крайне важно, чтобы остальная часть доклада и лежащие в его основе документы были представлены Конгрессу и чтобы специальный прокурор Р.Мюллер, как можно скорее, дал показания в обеих палатах", - говорится в послании Н.Пелоси и Ч.Шумера.

В Минюсте США в четверг опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Р.Мюллера. Расследование спецпрокурора США Р.Мюллера продлилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Д.Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Н.Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

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