Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 16:17

Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский Союз продолжает считать присоединение Крыма к России нелегитимным актом и "вызовом международной безопасности", говорится в заявлении, опубликованном по итогам саммита лидеров ЕС.

"Спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией ЕС остается непоколебимым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. ЕС повторяет, что он не признает (присоединение Крыма - ИФ) и продолжает осуждать это нарушение международного права, которое остается прямым вызовом международной безопасности", - также говорится в документе.

В нем отмечается, что "ЕС по-прежнему привержен осуществлению своей политики непризнания (присоединения Крыма - ИФ)".

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда.

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