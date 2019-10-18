Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран ЕС в пятницу утром не смогли договориться о начале переговоров с Албанией и Северной Македонии о вступлении в Евросоюз, сообщает Associated Press (AP).

Изначально этим двум странам обещали, что до конца октября будет принято решение по поводу их возможного членства в ЕС.В Европейской комиссии заявляли, что и Албания, и Северная Македония соответствуют критериям для старта переговорного процесса.

Однако, как отмечает AP, президент Франции Эмманюэль Макрон отказывается рассматривать вопрос о дальнейшем расширении ЕС до тех пор, пока не будет пересмотрена процедура приема новых членов. Кроме того, Нидерланды выступают против начала переговоров с Албанией и не согласны с выводами Еврокомиссии по этой стране.

Премьер Италии Джузеппе Конте утром в пятницу уже выразил разочарование подобным развитием событий.

Премьер Финляндии Антти Ринне, чья страна в настоящее время председательствует в ЕС, заявил, что переговоры по вопросу Албании и Северной Македонии продолжатся. "Я не уверен, что это возможно, но надеюсь, что сможем прийти к соглашению", - заявил он.

В сообщении подчеркивается, что шансы на успех действительно кажутся незначительными. Так, высокопоставленный французский дипломат в четверг заявил журналистам, что с точки зрения Парижа, ЕС пока не удалось устранить недостатки нынешней системы расширения. По его словам, Франция может поменять позицию в течение ближайших шести месяцев, если Северная Македония проведет дополнительные реформы, а Албания начнет делать больше усилий, направленных на то, чтобы ее граждане реже просили убежища на французской территории.

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