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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 11:48 26.06.2018 - 11:48

Берлин. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Темами саммита Евросоюза, который пройдет в Брюсселе 28-29 июня, будут экономика и миграция, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Как заявила А.Меркель журналистам в Берлине во вторник по итогам переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, участники саммита будут обсуждать "дальнейшее развитие экономики и валютного союза". "Еврозона должна стать более устойчивой в условиях кризисов", - сказала она.

Также саммит обсудит тему торговли. "Тема торговли, торговля с США является предметом дискуссии и нам нужно выработать единую позицию ЕС по этому вопросу", - сказала канцлер.

Большую часть дискуссии займет тема миграции, по словам А.Меркель, главных аспектов два - внешний и внутренний, стороны будут обсуждать, как можно "сократить поток мигрантов" в страны ЕС. "Также мы будем работать над темой вторичной миграции", - сказала она.

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