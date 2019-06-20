Брюссель. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз принял "Новую стратегическую повестку дня" на 2019-2024 годы, которая станет общей основой всей его политики в ближайшие пять лет и руководством для деятельности всех институтов ЕС.

"В последние годы мир становится все более нестабильным, сложным и быстро меняющимся", - говорится в постановлении Европейского совета, принятом в четверг лидерами стран ЕС.

"Это создает как возможности, так и проблемы, - отмечается в нем. - В течение следующих пяти лет ЕС может и будет усиливать свою роль в этой изменяющейся обстановке. Вместе мы будем решительными и сосредоточенными, опираясь на наши ценности и преимущества нашей общественной модели. Это единственный эффективный способ формирования будущего мира, продвижения интересов наших граждан, бизнеса и общества, а также защиты нашего образа жизни".

Основное внимание в стратегии уделяется четырем основным приоритетам: защите граждан и свобод; развитии сильной и динамичной экономической базы; построении "климатически нейтральной", "зеленой", справедливой и социальной Европы; продвижении европейских интересов и ценностей на мировой арене.

Общие ценности, лежащие в основе европейской демократической и социальной модели, названы в документе "основой европейской свободы, безопасности и процветания". Верховенство права - это важнейший гарант надежной защиты этих ценностей. Оно должно полностью соблюдаться всеми государствами-членами и ЕС.

Эффективный контроль над внешними границами является абсолютной предпосылкой для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и правильного функционирования политики ЕС. В стратегии ставится цель и дальше развивать комплексную миграционную политику, обеспечить правильное функционирование Шенгена, усиливать борьбу с терроризмом и трансграничной преступностью, "отражать гибридные угрозы и дезинформацию, исходящие от враждебных государственных и негосударственных субъектов".

В экономической части отмечается роль единого рынка во всех его измерениях: ЕС не может позволить себе недоиспользование потенциала рынка в полмиллиарда человек, особенно в сфере услуг. "Краткосрочные трудности не могут быть аргументом против долгосрочной стратегии", - говорится в документе.

"В мире, где общие правила и стандарты все чаще ставятся под сомнение, жизненно важно продвигать равные условия игры, в том числе в области торговли, - отмечается в постановлении Евросовета. - Это означает обеспечение честной конкуренции внутри ЕС и на мировой арене, содействие доступу на рынки, борьба с недобросовестной практикой, экстерриториальные меры и риски безопасности со стороны третьих стран, а также защита наших стратегических цепочек поставок. Мы будем продолжать обновлять наши европейские рамки конкуренции с учетом новых технологических и глобальных рыночных изменений".

Изменение климата должно предоставить ЕС "реальную возможность модернизироваться и в то же время стать мировым лидером в зеленой экономике". В то же время ЕС не может действовать в одиночку: все страны должны двигаться вперед и активизировать свои действия в области климата.

В "Новой стратегической повестке дня" важное место отводится продвижению европейских интересов и ценностей в мире, большей ответственности ЕС за собственную безопасность и оборону при тесном сотрудничестве с НАТО. Отношения со стратегическими партнерами, в том числе с Америкой и новыми державами, должны стать ключевым компонентом внешней политики. ЕС может взаимодействовать с другими мировыми державами на равных, только выступая единым фронтом, подчеркивается в документе.

1мн ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!