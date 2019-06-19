Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 23:00

Брюссель. 20 июня. ИНТЕРФАКС - В четверг в Брюсселе открывается заседание Совета ЕС на уровне глав государств и правительств, в повестку которого включены санкции в отношении России и вопрос о кандидатах на основные должности в ЕС.

Европейский совет, заседание которого продлится до пятницы, согласно опубликованной повестке, обсудит последние события и ситуацию на востоке Украины и в Азовском море. Ожидается, что лидеры призовут Россию освободить задержанных украинских моряков и обеспечить свободный проход через Керченский пролив. Ожидается, что они также выразят обеспокоенность по поводу выдачи Россией паспортов жителям Донецкой и Луганской областей.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон, как ожидается, проинформируют европейских лидеров о реализации Минских соглашений и переговорах в нормандском формате.

"Это (заседание - ИФ) станет возможностью для лидеров одобрить продление экономических санкций против России", - говорится в повестке.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Брюсселе сообщило, что лидеры стран ЕС в четверг собираются продлить ограничительные меры в отношении российской экономики на полгода.

Главы ЕС также обсудят незаконную буровую деятельность Турции в восточной части Средиземного моря, говорится в повестке.

Председатель Евросовета Дональд Туск в пригласительном письме выразил надежду, что на саммите ЕС удастся выдвинуть кандидатов на ключевые посты в Евросоюзе.

"После европейских выборов мы договорились, что мы попытаемся назначить новых лидеров институтов ЕС в июне... Я сохраняю осторожный оптимизм, так как те, с кем я общался, выражали намерение принять решение быстро. Я надеюсь, что мы сможем сделать это в четверг", - заявил Туск.

После недавних выборов в Европарламент Европейский совет должен представить кандидатов на должности главы Еврокомиссии, главы дипломатии ЕС, главы Европейского Центробанка и председателя Евросовета. Предложенные Евросоветом кандидатуры затем должен одобрить новый состав парламента ЕС.

Также на саммите лидеры ЕС примут стратегическую повестку ЕС на 2019-2024 гг., которая обозначит направление работы для институтов ЕС. В повестку вошли такие темы, как защита граждан ЕС и их свобод, развитие экономики, создание в Европе благоприятной климатической и социальной среды, а также продвижение интересов ЕС на глобальной арене.

Лидеры ЕС затронут тему дезинформации, в том числе на фоне прошедших недавно выборов в Европарламент. Кроме того, лидеры ЕС намерены обсудить вопросы изменения климата.

Лидеры ЕС также заслушают брифинг Туска и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера по Brexit.

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