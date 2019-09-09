Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 2:35

Пекин. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в своих поздравительных телеграммах лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю годовщины образования КНДР подчеркнули прочность двухсторонних отношений, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Я рад тому, что широкое общее понимание, достигнутое между нами, активно реализуется на практике", - цитирует ЦТАК поздравление Си Цзиньпина.

"Я готов продолжать развивать традиционную дружбу между Китаем и КНДР... в новый исторический период", - заверил лидер КНР.

В телеграмме Путина, отмечает ЦТАК, подчеркивается, что развитие двухстороннего диалога и сотрудничества между Россией и Северной Кореей в различных областях "отвечает коренным интересам народов двух стран и способствует укреплению безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточном азиатском регионе в целом".

КНДР отмечает 71-ю годовщину образования в понедельник.

1гк вв

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