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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 4:50 15.03.2018 - 04:50

Гонконг. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Москва и Пекин поддержали идею прямых переговоров на высшем уровне между Югом и Севером Кореи, а также американо-северокорейского саммита, сообщил журналистам спецпосланник президента Южной Кореи советник по вопросам безопасности Чон Ый Ен.

"Лидеры Китая и России решительно поддержали положительные изменения в ситуации на Корейском полуострове и настрой на примирение и сотрудничество между Южной и Северной Кореями в конечном итоге", - заявил он в четверг по итогам переговоров в Пекине и Москве.

В Пекине южнокорейский посланник встречался с председателем КНР Си Цзиньпином, приветствовавшим усилия Сеула по улучшению отношений между двумя корейскими государствами.

Как отмечают южнокорейские СМИ, российский президент Владимир Путин не смог встретиться с Чон Ый Еном в связи с занятостью в рамках подготовки к президентским выборам. Однако его в поддержке российским лидером инициатив Сеула заверили "близкие помощники президента, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника по международным вопросам Юрия Ушакова".

"Правительство (Южной Кореи - ИФ) продолжит добиваться активной поддержки не только от двух этих стран, но и со стороны всего мирового сообщества, включая Евросоюз и АСЕАН, чтобы саммиты Южной и Северной Корей, США и Северной Кореи стали эпохальной возможностью для установления мира и стабильности на Корейском полуострове", - подчеркнул спецпосланник южнокорейского президента.

гк ад

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