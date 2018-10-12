Лидеры КНДР и России обменялись поздравительными телеграммами по случаю годовщины установления дипотношений между странами
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Пекин. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду на поступательное развитие отношений между КНДР и Россией на основе взаимного уважения в интересах народов двух стран.
В телеграмме, направленной президенту РФ Владимиру Путину по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами, он отметил "конструктивный" характер этих отношений, и выразил уверенность, что они будут развиваться "на основе принципов взаимного уважения, добрососедства и взаимной выгоды", сообщило северокорейское агентство ЦТАК.
Ким Чен Ын также отметил, что продолжение развития отношений между КНДР и Россией "отвечает требованиям новой эпохи и интересам народов двух стран".
ЦТАК отдельно сообщило о поздравительной телеграмме В.Путина Ким Чен Ыну, где, в частности, подчеркивается стремление двух государств к стабильности и безопасности на Корейском полуострове.
Южнокорейское агентство "Ренхап", комментируя телеграмму лидера КНДР, отмечает, что "Север стремится заручиться поддержкой России в условиях предстоящих переговоров с Соединенными Штатами по вопросам денуклеаризации" Корейского полуострова.
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Интерфакс