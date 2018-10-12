Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 2:33 12.10.2018 - 02:33

Пекин. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду на поступательное развитие отношений между КНДР и Россией на основе взаимного уважения в интересах народов двух стран.

В телеграмме, направленной президенту РФ Владимиру Путину по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами, он отметил "конструктивный" характер этих отношений, и выразил уверенность, что они будут развиваться "на основе принципов взаимного уважения, добрососедства и взаимной выгоды", сообщило северокорейское агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын также отметил, что продолжение развития отношений между КНДР и Россией "отвечает требованиям новой эпохи и интересам народов двух стран".

ЦТАК отдельно сообщило о поздравительной телеграмме В.Путина Ким Чен Ыну, где, в частности, подчеркивается стремление двух государств к стабильности и безопасности на Корейском полуострове.

Южнокорейское агентство "Ренхап", комментируя телеграмму лидера КНДР, отмечает, что "Север стремится заручиться поддержкой России в условиях предстоящих переговоров с Соединенными Штатами по вопросам денуклеаризации" Корейского полуострова.

1гк см

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер