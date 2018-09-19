Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали соглашение по итогам саммита

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 4:46 19.09.2018 - 04:46

Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали соглашение по итогам проходящего в Пхеньяне межкорейского саммита. Церемония подписания документа, проходившая в резиденции для высоких гостей "Пэкхвавон", транслировалась в пресс-центре саммита в Сеуле. Пока информация о содержании соглашения не поступала. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан, руководители двух стран планируюь выступить с совместным заявлением. 1гк см Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс