Лидеры КНДР и Южной Кореи подписали соглашение по итогам саммита
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Гонконг. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали соглашение по итогам проходящего в Пхеньяне межкорейского саммита.
Церемония подписания документа, проходившая в резиденции для высоких гостей "Пэкхвавон", транслировалась в пресс-центре саммита в Сеуле.
Пока информация о содержании соглашения не поступала. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан, руководители двух стран планирую выступить с совместным заявлением.
Министры обороны КНДР Но Гван Чхоль и Южной Кореи Сон Ен Му в присутствии лидеров подписали также соглашение в военной области, предусматривающее снижение напряженности рисков военных столкновений.
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Интерфакс